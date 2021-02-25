Врачи назвали возможные причины наступления третьей волны COVID-19 в РФ

Возможный весенний подъем заболеваемости COVID-19 не совсем корректно будет называть третьей волной коронавируса, такое мнение высказал в интервью РБК в четверг, 25 февраля, инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

По его словам, очередное увеличение заболеваемости будет в середине весны, когда до России дойдет «британский» штамм коронавируса, а у населения еще не сформировалась полноценная иммунная прослойка. Кроме того, еще одной причиной может послужить то, что люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно.

«Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», — подчеркнул он.

Тимаков отметил, что можно говорить о волнах, когда пандемия возникает, на какое-то время полностью прекращается и вновь возвращается. В России же было несколько подъемов и спадов заболеваемости.

Профессор МГУ Алексей Аграновский полагает, что летом число новых случаев заболевания, скорее всего, снизится, но осенью возможен некий всплеск заболеваемости.

«Острые респираторные заболевания к холодному сезону «поднимаются», к лету «падают». И сейчас уровень заболеваемости COVID-19 по всем законам падает — тут нет ничего неожиданного. Я не сторонник термина «волна». Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание», — предположил ученый.

По мнению инфекциониста, доктора медицинских наук Николая Малышева, если вакцинация будет проходить более активно и не появятся новые более активные штаммы, то «все будет более-менее нормально» и добавил, что общая мировая тенденция «безусловно, на снижение».

В четверг заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов предположил, что весной в России подъема заболеваемости COVID-19 не ожидается, однако возможны сезонные колебания числа заразившихся.

24 февраля кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что третья волна COVID-19 в России уже завершилась, она выпала на период после январских праздников. Третья волна коронавируса, на его взгляд, имела место после окончания январских праздников.

16 февраля представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что третья волна пандемии возможна, если люди будут игнорировать меры предосторожности.