Диетолог назвала способные отбелить зубы продукты

Диетолог Анна Белоусова в беседе с корреспондентом телеканал «Звезда» в четверг, 25 февраля, назвала овощи и фрукты, которые способны отбелить зубы.

По словам специалиста, кроме зубного порошка, для отбеливания зубов можно также использовать некоторые овощи и фрукты. В частности, зубы становятся светлее, поскольку уничтожаются бактерии в полости рта.

Например, ананас и папайя действительно способны убивать эти бактерии. Кроме того, можно есть морковь и сельдерей. По словам специалиста, когда человек жует морковь, происходит механическое удаление налета с зубов, а также укрепление десен. При их укреплении улучшается кровообращение во рту и здоровье полости рта в целом.

14 февраля немецкий стоматолог Маркус Фелбер рассказал, какие худшие ошибки совершают люди при чистке зубов.

По словам врача, не следует чистить зубы сразу после еды, поскольку для образования защитной оболочки эмали требуется время. Без этой оболочки можно повредить зубы. Кроме этого, специалист призвал отказаться от метода чистки зубов от десен к зубам, поскольку щетка может повредить слизистую.