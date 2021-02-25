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В Японии допустили возможность приостановки эстафеты олимпийского огня

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Оргкомитет Олимпийских игр в Токио опубликовал план противодействия распространению коронавируса при проведении эстафеты олимпийского огня, который, в частности, допускает возможность приостановки забега в том случае, если не будут выполняться определенные условия. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 25 февраля.

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Согласно документу, эстафета может быть приостановлена в том случае, если по маршруту ее следования соберется чрезмерно большое число людей. В связи с этим местных жителей просят ограничиться просмотром прямой трансляции.

Организаторы также подчеркивают необходимость соблюдения всех мер предосторожности участниками эстафеты, в том числе ношение масок, социальное дистанцирование, использование дезинфицирующих средств.

Знаменитости, принимающие участие в эстафете олимпийского огня, будут поставлены на такие ее участки, где организаторы смогут в полной мере обеспечить защиту от чрезмерного скопления людей.

Эстафета олимпийского огня стартует 25 марта в префектуре Фукусима. Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через все 47 префектур страны.

Ранее, 17 февраля, стало известно, что губернатор западной японской префектуры Симанэ Тацуя Маруяма намерен отказаться от проведения эстафеты олимпийского огня из-за пандемии коронавируса в стране.

Согласно результатам опроса Asahi Shimbun, опубликованным 25 января, около 86% японцев считают, что Олимпийские игры в Токио этим летом нельзя проводить из-за пандемии коронавируса.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

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