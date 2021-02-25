Президент США Джо Байден оговорился в обращении к гостям Мюнхенской конференции по безопасности, передает телеканал «Известия». В частности, он перечислил задачи, которые стоят перед США и ЕС. В речи политика проскочило слово nigger — «негр».

Байден пытался сказать «and eager to hear next», что переводится как «хочу услышать следующее». Вот только вышла оплошность: eager и nigger почти созвучны.

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