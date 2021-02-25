ЦРУ создало группу для расследования «акустических» атак на разведку
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало рабочую группу для расследования предполагаемых «акустических» атак на сотрудников американской разведки. Об этом сообщил телеканал CNN в среду, 24 февраля.
По информации канала, для решения каких-либо будущих инцидентов будет задействован широкий набор ресурсов ЦРУ. При этом ранее разведывательное сообщество на протяжении десятилетий изучало «акустические атаки».
Также в материале сообщается, что госсекретарь США Энтони Блинкен, который лично занимался этой темой, повысил координатора, расследующего подобные инциденты, на должность старшего уровня в Госдепартаменте.
В сентябре 2017 года США заявили, что посольство на Кубе подверглось так называемым акустическим атакам. Тогда порядка 20 американских дипломатов пожаловались на тошноту, потерю слуха и головокружение.
Кубинские эксперты провели расследования и не нашли доказательств выдвинутых Вашингтоном обвинений. Более того, они пришли к выводу, что в данном случае речь шла о стрекоте сверчков или цикад.