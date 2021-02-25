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Конгресс США выделил для ремонта Капитолия $30 млн

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Архитектор Капитолия Бретт Блэнтон на слушаниях комитета по ассигнованиям палаты представителей в среду, 24 февраля, представил смету расходов на консервацию поврежденных во время январского штурма конгресса США произведений искусства, очистки от битого стекла и граффити, а также обеспечение безопасности комплекса. Законодатели палаты представителей утвердили на это бюджет на сумму в $30 млн, сообщило CBS News.

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«Статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни — все они пострадали в разной степени от повреждений, в первую очередь из-за отложений перцового газа, а также остатков химических раздражителей и огнетушителей», — заявил Блэнтон.

По его словам, повреждение драгоценных произведений искусства и статуй потребует квалифицированной очистки и консервации. Нижняя палата конгресса выделили на покрытие сметы расходов, представленной Блэнтоном, а также для финансирования ограждения по периметру, которое было построено вокруг самого конгресса сумму в $30 млн. Кроме того, специалист обратился к законодателям с просьбой провести комплексную оценку безопасности на территории Капитолия.

Блэнтон, который является членом Совета полиции Капитолия, сообщил конгрессменам, что он не получал запроса от бывшего шефа полиции конгресса Стивена Сунда об объявлении режима ЧС или поддержке безопасности здания силами Национальной гвардии. Он также отметил, что Сунд не поделился разведывательными или иными данными о возможной угрозе атаки на Капитолий до событий шестого января.

Ранее в феврале спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила, что для расследования вторжения в Капитолий 6 января будет создана независимая комиссия. В январе она призвала увеличить финансирование на обеспечение безопасности в Капитолии, чтобы защитить его членов от «внутренних врагов».

Такие меры потребовались после того, как сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в здание конгресса. Погибли пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

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