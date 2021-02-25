Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Финляндии снова введут режим ЧП из-за коронавируса
Мир
Мадуро выдвинул ультиматум Евросоюзу
Мир
Байден отменил указ Трампа об ограничении въезда в США для ряда иностранцев
Общество
Транзитные пассажиры «Аэрофлота» будут сдавать ручную кладь в багаж
Спорт
«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Мир
Зеленский и Дуда договорились о противодействии «Северному потоку – 2»
Экономика
Продовольственную помощь предложили предоставить получателям жилищных субсидий
Общество
Госдума планирует повысить штрафы за лесные пожары в 10 раз
Общество
Москву в субботу ждет аномально низкое атмосферное давление

Электросеть Техаса была на грани полного отключения во время бури

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Электросеть американского штата Техас была на грани полного отключения во время снежной бури, которая обрушилась на регион на прошлой неделе. Об этом в среду, 24 февраля, сообщила газета The Wall Street Journal.

Черная зима: как аномальные морозы влияют на нефтяные цены
Повлияет ли на рынок вынужденное сокращение добычи в Техасе

По словам главы Совета по проблемам надежности электротехнического оборудования Техаса (ERCOT) Билла Магнесса, в ночь на 15 февраля регулятор едва не потерял контроль над электросетью из-за снижения ее рабочей частоты до опасного уровня.

Резкое падение температур привело к отключению ветряных установок и тепловых электростанций от сети. Таким образом, система потеряла 35 гигаватт мощностей, что привело к падению рабочей чистоты.

ERCOT предпринял попытку снизить нагрузку на систему, дав провайдерам электроэнергии распоряжение произвести отключения у пользователей. Около 2:00 (11:00 мск) частота работы электросети упала ниже нормального уровня в 60 Гц. Система оставалась на этой частоте более четырех минут, прежде чем регулятор решил осуществить дополнительные отключения электричества у пользователей. Отмечается, что после девяти минут работы в таком состоянии электросеть могла бы полностью выйти из строя.

На юге США установились аномальные морозы и не прекращаются снегопады. Жертвами непогоды уже стали почти 50 человек, среди них некоторые скончались от переохлаждения, некоторые — от отравления угарным газом, пытаясь согреться.

Техас стал одним из наиболее пострадавших штатов: непогода привела к трудностям с отключением воды и электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий.

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе из-за снегопадов, а также о выделении из федерального бюджета помощи штату.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021