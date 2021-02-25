Электросеть Техаса была на грани полного отключения во время бури
Электросеть американского штата Техас была на грани полного отключения во время снежной бури, которая обрушилась на регион на прошлой неделе. Об этом в среду, 24 февраля, сообщила газета The Wall Street Journal.
По словам главы Совета по проблемам надежности электротехнического оборудования Техаса (ERCOT) Билла Магнесса, в ночь на 15 февраля регулятор едва не потерял контроль над электросетью из-за снижения ее рабочей частоты до опасного уровня.
Резкое падение температур привело к отключению ветряных установок и тепловых электростанций от сети. Таким образом, система потеряла 35 гигаватт мощностей, что привело к падению рабочей чистоты.
ERCOT предпринял попытку снизить нагрузку на систему, дав провайдерам электроэнергии распоряжение произвести отключения у пользователей. Около 2:00 (11:00 мск) частота работы электросети упала ниже нормального уровня в 60 Гц. Система оставалась на этой частоте более четырех минут, прежде чем регулятор решил осуществить дополнительные отключения электричества у пользователей. Отмечается, что после девяти минут работы в таком состоянии электросеть могла бы полностью выйти из строя.
На юге США установились аномальные морозы и не прекращаются снегопады. Жертвами непогоды уже стали почти 50 человек, среди них некоторые скончались от переохлаждения, некоторые — от отравления угарным газом, пытаясь согреться.
Техас стал одним из наиболее пострадавших штатов: непогода привела к трудностям с отключением воды и электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий.
Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе из-за снегопадов, а также о выделении из федерального бюджета помощи штату.