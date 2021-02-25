«Даллас» обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Хоккейный клуб «Даллас» обыграл «Флориду» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальном хоккейной лиги (НХЛ) в среду, 24 февраля.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Шайбы забросили Джон Клингберг на 1-й минуте игры, Эса Линделль (43) и Джоэл Кивиранта (57). Вратарь «Далласа» россиянин Антон Худобин в ходе матча отразил 43 броска. Это уже вторая игра в сезоне, когда российский хоккеист справляет «на ноль».

«Флорида» лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, «Даллас» идет на 6-м месте, пишет «Спорт-Экспресс».

24 февраля сообщалось, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин открыл счет в гостевом матче против «Вашингтон Кэпиталз» регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В конце января российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче против «Бостона» и вышел на седьмое место в списке лучших снайперов НХЛ.