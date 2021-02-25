Генсек ООН намерен провести встречу по кипрскому урегулированию в апреле

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен провести встречу по кипрскому урегулированию в формате «5+1» 27–29 апреля в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы организации Стефан Дюжаррик.

Целью встречи является возможность определить, существуют ли точки соприкосновения между сторонами, на основе которых можно было бы прийти к долгосрочному решению ситуации, говорится в сообщении пресс-секретаря.

Встречи по кипрскому урегулированию традиционно проходят в формате «5+1». Участие в таких встречах принимают лидеры греческой и турецкой общин острова; главы МИД Великобритании, Греции и Турции, которые считаются державами — гарантами независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра; а также лично генеральный секретарь ООН, пишет ТАСС.

В последний раз конференция по кипрскому урегулированию собиралась в формате «пять плюс один» в 2017 году на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Однако она завершилась безрезультатно, и с тех пор межобщинные переговоры по кипрской проблеме не возобновлялись. Греки-киприоты настаивают на создании двухобщинной и двузональной федерации, а нынешнее руководство турок-киприотов вместе с Анкарой требует создания двух государств.

В октябре 2020 года новым лидером самопровозглашенной ТРСК стал Эрсин Татар. Его кандидатуру активно поддерживали в Турции — в частности, лично президент Реджеп Тайип Эрдоган. Политик-националист выступает против воссоединения греческой и турецкой частей острова.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.