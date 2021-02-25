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Германия отреагировала на отказ компаний от работы с «Северным потоком – 2»

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В правительстве Германии назвали отказ ряда немецких и американских предприятий от сотрудничества с проектом строительства газопровода «Северный поток – 2» «решением компаний», передает ТАСС.

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«Это, конечно, всегда решение компаний», — заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в среду, 24 февраля.

Он добавил, что позиция Берлина по экстерриториальным санкциям остается прежней: «мы их отвергаем».

«Я думаю, американским друзьям позиция федерального правительства известна», — отметил Зайберт.

Ранее американские и германские СМИ со ссылкой на доклад Госдепартамента конгрессу США сообщили, что по меньшей мере 18 европейских компаний уже вышли из «Северного потока – 2» в связи с угрозами США ввести санкции против участников проекта.

19 февраля агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, которые заняты в работе над «Северным потоком – 2», в санкционные списки. Уточнялось, что санкции коснутся только небольшого числа компаний, которые тесно связаны с Россией. Отмечалось, что подобное решение может быть принято из-за желания США замедлить процессы строительства, не разругавшись при этом с Евросоюзом.

В Госдепе заявляли, что будут вводить санкции без предупреждения против тех, кто нарушает американские предписания. Администрация президента США Джо Байдена не стала менять подход Дональда Трампа к вопросу строительства «Северного потока – 2». Белый дом назвал проект плохой сделкой для Европы.

Глава МИД Германии Хайко Маас 19 февраля отметил, что власти ФРГ нацелены на создание условий для завершения строительства «Северного потока – 2».

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.

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