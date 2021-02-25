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Эксперт посоветовала мыть машину зимой раз в неделю

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Глава техцентра «Волин» Одинцовского городского округа Ольга Селезнева в эфире «Радио 1» в среду, 24 февраля, рассказала, как часто стоит мыть автомобиль в зимнее время года.

По словам специалиста, мыть автомобиль зимой следует не реже одного раза в неделю. Кроме того, нужно регулярно очищать автомобиль от снега и наледи, поскольку они вызывают коррозию, и управлять машиной на скользкой дороге будет сложно.

Селезнева уточнила, что наледь лучше всего счищать струей воды, а не щеткой, поскольку последняя приводит к царапинам. Если наледь образовалась на кузове, снимать ее вручную можно только с крыши и лобового стекла, а остальное можно оставить до мойки машины, пишет НСН.

21 февраля директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев рассказал о попавших под запрет изменениях в автомобилях. Так, с 1 февраля российские автолюбители должны согласовывать любое изменение в машине — любое дополнительное оборудование, не сертифицированное заводом-изготовителем в специально аккредитованной лаборатории.

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