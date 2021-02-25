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Адвокат рассказал о запретах для собственников квартир

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Собственник жилья в многоквартирном доме согласно Жилищному кодексу РФ не может самостоятельно организовать перепланировку, а также не должен нарушать права и интересы соседей. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала адвокат, эксперт проекта «Слева наПраво» Надежда Ермолаева.

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Переустройство квартиры необходимо согласовать с органом местного управления, отметила адвокат. Кроме того, квартиру можно использовать только по назначению, то есть в ней нельзя устроить гостиницу или преобразовать в промышленный объект.

При нарушении прав и интересов соседей, незаконном преобразовании жилья или отсутствии необходимого ремонта квартиру могут продать по решению суда, добавила Ермолаева. При этом собственник получит за нее деньги за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

Ранее заместитель декана юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Венера Шайдуллина рассказала, что покупатели жилья часто остаются крайними, когда оформляют сделку без нотариуса и целиком полагаются на риелторов или банкиров, так как последние материально не отвечают за свои ошибки.

В феврале адвокат Олег Сухов рассказал, что профессиональные аферисты способны переоформить недвижимость на себя без ведома и согласия собственников. По его словам, злоумышленники, подделав паспорт хозяина квартиры, могут подать заявление в Росреестр и подписать договор купли-продажи, по которому жилье переходит новому владельцу.

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