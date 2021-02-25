Пушков объяснил невозможность отмены Западом санкций против России

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему западные страны не могут отменить антироссийские санкции. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

По его словам, сложившая ситуация в международных отношениях не устраивает ни США с ЕС, которые не могут смириться с независимостью российской политики и ее ролью в мире, ни Москву, так как санкции сказываются на российской экономике.

Однако политик считает, что стороны не могут поменять соотношение сил без риска военного конфликта. По сути, если Запад начнет отменять санкции, то он согласится с воссоединением России с Крымом и откажется от нынешней однозначной поддержки Киева.

«А это сделать Запад также не может, поскольку слишком много ресурсов — и политических, и идеологических, и по линии НАТО уже инвестировано в противостояние с Россией», — заявил Пушков, добавив, что сейчас в современном западном мире нет фигур, способных пересмотреть «устоявшуюся, но тупиковую парадигму».

19 февраля Пушков назвал «проявлением комплекса неполноценности» восхищение перед признанием российских достижений со стороны Запада. Он призвал не восхищаться тем, что успехи России признали «никому не ведомые журналисты, пишущие из страны, где полный локдаун и катастрофически не хватает вакцины».