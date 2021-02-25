В Гидрометцентре назвали причину непогоды на Урале

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «РИА Новости» в четверг, 25 февраля, рассказал о причинах непогоды на Урале.

По словам метеоролога, низкие температуры, метель, ветер и сильные осадки в регионе связаны с сильной разницей атмосферного давления в циклоне к западу от Урала, а также в антициклоне на востоке.

«Между ними очень большая разница давлений... В тылу циклона мощные северные ветры, и они обусловлены перепадом давления по горизонтали», — пояснил Вильфанд.

Специалист отметил, что в тылу циклона идет осаждение водяных паров, ветер, сильные осадки, снег, метель и заносы на дорогах. Вильфанд добавил, что область высокого давления постепенно перемещается к востоку, потому, по его мнению, 25 февраля во второй половине дня ситуация должна существенно улучшиться, пишет RT.

24 февраля замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал телеканалу «360», что погода в Челябинской области должна наладиться в конце февраля.

Вечером 24 февраля в ГУ МЧС России предупредили о сильном снегопаде и гололеде в Москве ночью и утром 25 февраля.