Житель Оклахомы признался в убийстве соседки и приготовлении ее сердца

Подозреваемый в убийстве троих человек житель американского штата Оклахома признался, что убил свою соседку и вырезал ее сердце, чтобы приготовить. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает газета Oklahoman со ссылкой на бюро расследований штата.

Издание уточняет, что афроамериканец по имени Лоуренс Пол Андерсон обвиняется в убийстве своей соседки у нее дома, а также в убийстве своего дяди и четырехлетней девочки. Кроме того, он нанес ножевые ранения своей тете, женщина выжила.

«Он приготовил сердце с картофелем для своей семьи, чтобы высвободить демонов», — приводит газета слова агента бюро расследований Оклахомы.

Отмечается, что Лоуренс, будучи условно осужденным, в 2017 году был приговорен к 20 годам тюрьмы за употребление наркотиков и владение оружием. Тогда срок был смягчен до девяти лет, однако мужчина вышел на свободу уже спустя три года.

В конце января сообщалось, что четырем несовершеннолетним американкам предъявили обвинение в убийстве подростка в торговом центре Walmart, расположенном в штате Луизиана.