Актриса Кейт Уинслет рассказала о травле из-за лишнего веса

Британская актриса, обладательница премии «Оскар», Кейт Уинслет призналась, что после успеха в фильме «Титаник» столкнулась со злой критикой из-за лишнего веса. Об этом актриса рассказала в интервью изданию The Guardian.

Актриса призналась, что в свои 20 лет очень тяжело переживала разговоры о лишнем весе, и, возможно, реагировала на критику излишне резко, чем заслужила репутацию дерзкой и острой на язык женщины.

Уинслет рассказала, что ей было обидно читать бульварные издания, которые не уставали критиковать ее по поводу веса. Вспомнила она и шутку ныне покойной телеведущей Джоан Риверс: «Если бы она просто потеряла пять фунтов, Лео смог бы уместиться на плоту». Уинслет призналась, эта травля чуть был не подтолкнула ее к решению завершить карьеру.

«Я не хотела ехать в Голливуд. Помню, как подумала: «Боже, если это то, что мне говорят в Англии, то что будет, когда я приеду туда?» — приводит слова актрисы телеканал «360».

По словам Уинслет, ее школьный учитель драмы предрекал ей только роли толстушек и говорил, что ей стоит довольствоваться лишь таким амплуа, пишет НСН.

Уинслет также заявила, что приветствует изменения в обществе и то, «насколько по-другому» чувствуют себя сейчас молодые актрисы.

В августе прошлого года врач-диетолог Елена Астахова рассказала о вреде быстрой потери веса. По ее словам, угроза быстрого похудания состоит в резком выбросе токсинов в кровь, после чего организм начинает травиться собственным жиром.