«Аталанта» проиграла «Реалу» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский футбольный клуб «Атланта» уступил испанскому «Реалу» со счетом 0:1.

Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Матч начался с минуты молчания в память о бывшем игроке молодежной команды «Аталанты» Вилли Брасиано Та Би, который скончался накануне в возрасте 21 года.

На 17-й минуте матча красную карточку получил полузащитник хозяев Ремо Фройлер за фол на Ферлане Менди. Это удаление стало самым быстрым для итальянских клубов в Лиге чемпионов. Ранее рекорд принадлежал полузащитнику «Милана» Риккардо Монтоливо, который в 2013 году в матче с нидерландским «Аяксом» был удален на 22-й минуте. Единственный мяч на 86-й минуте встречи забил левый защитник мадридского клуба Ферлан Менди.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук на поле не выходил.

Ответный матч пройдет в Мадриде 16 марта. Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария».

17 февраля футболисты португальского «Порту» дома переиграли итальянский «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча проходила на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Ответная игра команд состоится 9 марта в итальянском Турине.