Заместителя главы генштаба уволили в Армении

Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера страны Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника генштаба ВС Тирана Хачатряна. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Армении.

«Тиран Хачатрян отправлен в отставку с поста первого заместителя начальника Генштаба ВС Армении», — говорится в документе.

По предварительным данным, увольнение Хачатряна связано с тем, что он высмеял слова Пашиняна, который заявил о «невзорвавшихся» или «разорвавшихся на 10%» ракетах «Искандера», пишет Yerevan.Today.

Таким образом он ответил бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну, который поинтересовался, почему в начале боевых действий в Нагорном Карабахе не были применены «Искандеры».

Главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, комментируя слова Пашиняна, заявил, что комплексы «Искандер-Э» и их баллистические ракеты типа 9М723, которые были поставлены в Армению, являются весьма современным и недавно произведенным оружием, на которое такие факторы, как срок хранения, не влияют.

Заявление премьер-министра Армении требует либо деталей в подтверждение, либо относится к политическим инсинуациям, заключил эксперт.

Очередная эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась в конце сентября 2020 года и завершилась 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в республике.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Вместе с тем первая эскалация карабахского конфликта началась еще в конце 1980-х годов, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами