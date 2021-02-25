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Мэр Вашингтона сообщила о смерти сестры от осложнений из-за COVID

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Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер сообщила, что ее старшая сестра Мерсия умерла от осложнений из-за коронавируса. Об этом политик написана на своей странице в Twitter в среду, 24 февраля.

В своем обращении Баузер сообщила, что семья оплакивает потерю Мерсии, которой было 64 года, а также выразила благодарность врачам и медсестрам в Washington Hospital Center, которые «героически лечили ее от связанной с COVID-19 пневмонии».

«Мерсия была любящей, дочерью, сестрой, тетей и другом. Она неустанно работала для детей, пожилых людей и людей с поведенческими расстройствами до выхода на пенсию и за ее пределами», — написала мэр.

22 февраля президент США Джозеф Байден почтил память сограждан, умерших от заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией.

Ранее в этот же день Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число умерших от заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией, в США превысило отметку в 500 тыс. человек. В общей сложности количество летальных исходов составило 500 071, число зараженных достигло 28 174 133 человек.

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