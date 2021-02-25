Наследному принцу Саудовской Аравии удалили аппендицит

Наследному принцу Саудовской Аравии и первому заместителю главы правительства королевства Мухаммеду бен Сальман бен Абдель Азизу Аль Сауду в среду, 24 февраля, сделали хирургическую операцию. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

По данным агентства, 35-летнему принцу в медицинском комплексе имени короля Фейсала в Эр-Рияде удалили аппендицит методом лапароскопии.

Мухаммед, сын короля Сальмана и его третьей жены Фахды, был объявлен наследным принцем в 2017 году. Под его руководством в Саудовской Аравии сейчас осуществляются многочисленные либеральные реформы и преобразования по модернизации и научно-техническому развитию королевства.

15 февраля президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. Собеседники обсудили развитие российско-саудовских связей в различных областях, в том числе в контексте 95-й годовщины установления дипломатических отношений между странами.