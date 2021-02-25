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Президент Эстонии заявила о обязательном обучении на эстонском языке в школах

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в среду, 24 февраля, выступая с торжественной речью в честь 103-й годовщины независимости страны, заявила, что все школьники республики должны проходить обучение на эстонском языке.

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«Дорогие соотечественники с другими культурными корнями и родным языком! Я отдаю себе отчет в том, что понять это вам трудно, но это так — нам, эстонцам, нужна твердая уверенность, что со всеми ходившими здесь в школу мы можем говорить по-эстонски. Мы должны быть уверены, что у каждого осевшего здесь, независимо от того, приехал ли он давно или недавно, есть возможность и даже обязанность отправить своего ребенка в школу с эстонским языком обучения», — цитирует главу государства «РИА Новости».

Помимо этого, по ее словам, Эстонии нужна вера в то, что страна может предложить всем растущим здесь детям возможность приобщиться к эстонскому языку и культуре. Как отметила Кальюлайд, это позволит эстонцам стать «более открытыми и проявлять больше интереса к другим представленным в нашем обществе культурам».

Русские школы и гимназии Эстонии частично перешли к преподаванию на эстонском языке, согласно принятому в 2010 году закону «Об основной школе и гимназии», в соответствии с которым соотношение предметов на эстонском и русском языках должно быть доведено до показателя 60% на эстонском и 40% на русском языке. Сейчас в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.

12 февраля Таллинский окружной суд в пятницу, 12 февраля, отклонил жалобу на решение о закрытии единственной русской школы в городе Кейла. Ранее, 26 ноября 2019 года, городское собрание Кейлы подавляющим большинством голосов поддержало решение о слиянии эстонской Кейлаской школы и Кейлаской основной школы. Таким образом, с 1 сентября 2020 года набора в первый класс, где обучение проходит на русском языке в городе не было.

1 декабря 2020 года посольство России в Эстонии заявило, что власти балтийской республики так и не смогли обеспечить равные права всем меньшинствам, особенно русскоязычным.

В последние годы в странах Балтии ведется политика отказа от русского языка. В образовательных учреждениях запрещается обучение на русском. При этом только в Латвии почти 40% населения говорит по-русски.

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