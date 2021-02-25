В Кирове задержали пнувшего инвалида мужчину

Уголовное дело по статье «Побои» возбудили в Кирове против мужчины, пнувшего инвалида. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Кировской области.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором крепкий молодой человек при входе в магазин ударил ногой в спину пожилого мужчину с тростью.

Задержанному 33 года, его доставили в полицию.

По словам задержанного, ему показалось, что пожилой человек хотел протянуть руку к его жене.

«Мне показалось, он тянет руку к моей жене. На тот момент я думал, что он хочет схватить ее. Поэтому ударил», — приводит его слова РЕН ТВ.

Задержанный заявил, что он готов извиниться перед инвалидом. Также стало известно, что ранее хулиган был судим за кражу.

25 декабря полицейские в Москве задержали мужчину, выплеснувшего горячий напиток в лицо пенсионеру в подуличном переходе станции метро «Ясенево» Калужско-Рижской линии метро.