Британские ученые назвали представителей самых пьющих профессий

Мужчин, работающих в строительстве и на производстве, а также женщины-руководители возглавили рейтинг самых «пьющих» профессий в Великобритании, который составили ученые из Ливерпульского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале BMC Public Health в среду, 24 февраля.

Авторы научной работы изучили данные более 100 тыс. британцев в возрасте от 40 до 69 лет, которые были включены в базу UK Biobank с 2006 по 2010 год. В анкетах участников указано, какое количество алкоголя они потребляют в неделю, а также их профессии. «Пьющими» ученые признали людей, выпивающих от 35 до 50 единиц алкоголя в неделю — в каждой единице по восемь граммов чистого алкоголя.

Оказалось, что наибольшую тягу к спиртному среди мужчин проявляют работники производства, строительства, а также уборщики. При этом меньше всех пьют священнослужители, врачи, физики, геологи и метеорологи. Самыми пьющими среди женщин оказались руководительницы высшего и среднего звена, а меньше других употребляют алкоголь школьные учительницы, врачи и ученые.

Однако специалисты сделали акцент на том, что их исследовании не указывается причина алкогольной зависимости среди конкретных профессий, а лишь анализируется склонность представителей различных сфер деятельности к спиртному. Поэтому, отмели ученые, нельзя говорить, что работа в строительстве обязательно ведет к алкогольной зависимости.

В декабре 2020 года представители «Трезвой России» выступили с предложением к 2030 году в два раза сократить объем продаж алкоголя, а также его потребление среди трудоспособного населения до 50%. Отмечалось, что объемы потребления алкоголя в стране в 2020 году составили 16 млрд л.