Пассажирам «Аэрофлота» при пересадке на рейсы «Победы» в Шереметьево придется сдавать ручную кладь в багаж. Об этом рассказали источники «Известий», знакомые с деталями соглашения о совместном обслуживании рейсов (код-шеринга) между лоукостером и крупнейшим авиаперевозчиком.

«Победа» с мая начнет летать из Шереметьево, что даст возможность перевозчикам осуществлять совместные транзитные рейсы. Действие код-шеринга между авиакомпаниями предусмотрено новой стратегией группы «Аэрофлот» до 2028 года.

Такое соглашение нужно в основном для организации трансферных перевозок. Каждая авиакомпания, заключившая код-шеринг, осуществляет рейс на своем сегменте в рамках одной перевозки. Например, из Нью-Йорка в Пермь с пересадкой в Москве первый рейс выполняет «Аэрофлот», а второй — «Победа». При этом сегодня лоукостер разрешает взять в салон ручную кладь с габаритами не более 93 см по сумме трех измерений (36*30*27), а «Аэрофлот» — до 10 кг с габаритами не более 120 см (55*40*25). Эти правила сохранятся и на совместных рейсах перевозчиков в рамках код-шерингового соглашения, рассказал собеседник «Известий».

По его словам, из-за этого транзитным пассажирам при пересадке с рейса «Аэрофлота» на самолет «Победы» придется сдавать ручную кладь в багаж. Но пассажиру не нужно будет дополнительно оплачивать провоз багажа и ручной клади в самолете лоукостера, уточнил он.

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Чемоданное движение: транзитные пассажиры «Аэрофлота» будут сдавать ручную кладь в багаж