Подростка заподозрили в убийстве девушки-инвалида в Нижегородской области

Семнадцатилетнего жителя Нижегородской области задержали по подозрению в убийстве девушки-инвалида. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Ранее в соцсетях появилась информация, что 22 февраля в селе Просек Лысковского района пропала 23-летняя девушка, нуждающаяся в медицинской помощи. Тело девушки с признаками насильственной смерти было обнаружено 23 февраля.

«В ходе грамотно спланированных следственных действий следователями СК совместно с оперативными сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 17-летний местный житель»,— говорится в сообщении.

По версии следствия, поздним вечером 22 февраля подозреваемый в ходе ссоры с потерпевшей нанес ей множественные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления. Мотив устанавливается.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее в среду сообщалось, что на Сахалине следователи возбудили уголовное дело по факту избиения воспитанницы интерната.