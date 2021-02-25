Кризис и пандемия окажут отложенное негативное влияние на прибыль банков в этом году, считает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмила Кожекина.

Доход кредитных организаций может значительно сократиться из-за уменьшения чистой процентной маржи на фоне низкой ключевой ставки, а размер резервов по реструктуризированным кредитам придется увеличивать на 500 млрд рублей. Поэтому прибыль банков по итогам 2021 года может сократиться на 20–30% по сравнению с 2020-м, когда сумма составила 1,6 трлн рублей, сообщила Людмила Кожекина.

В НРА прогнозируют еще большее падение. Старший аналитик банковских рейтингов Надежда Караваева считает, что прибыль составит 900 млрд рублей, на 44% меньше, чем в 2020-м.

Усиление конкуренции на фоне низких процентных ставок будет давить на банковскую маржу, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с банковским сообществом, организованной Ассоциацией банков России. Финансовым организациям также придется доформировать резервы, однако это будет сделано постепенно.

В Сбербанке и ВТБ рассказали, что ожидают значительного увеличения прибыли по итогам 2021 года, а в ПСБ, РСХБ и банке «Санкт-Петербург» планируют получить результаты, сопоставимые с прошлогодними.

Однако эксперты уверены, что отложенное влияние пандемии и кризиса всё же будет сказываться на банках еще как минимум два-три года.

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Отложенный спад: банкам спрогнозировали потерю до половины прибыли