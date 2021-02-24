«Клинику памяти» для пожилых людей создали в Хабаровске

Первая в регионе «Клиника памяти» открылась на базе одного из отделений Краевой клинической психиатрической больницы в Хабаровске. В ней можно пройти курс пожилым пациентам с нарушениями памяти, который поможет восстановить когнитивные навыки и повысить качество жизни людей.

«Клиника памяти» — это программа нейрокогнитивной реабилитации пациентов. Она направлена на восстановление функций памяти или профилактики развития более тяжелых дементных форм. За основу выбрана комплексная программа, разработанная Г.П. Костюком — профессором и главным врачом московской психиатрической больницы», — рассказал и.о. главного врача Краевой клинической психиатрической больницы Артем Насатюк.

Как отмечает ИА AmurMedia, в лечебной программе принимает участие профессиональная команда, которая состоит из врачей-психиатров, психотерапевтов, медицинских психологов, инструкторов адаптивной физической культуры.

Пожилые люди, которые спят после обеда, показывают лучшие результаты в тестах на беглость речи, рабочую память и ориентирование, к такому выводу пришли ученые из Шанхайского центра психического здоровья и Шанхайского университета Цзяотун. В ходе эксперимента специалисты протестировали 2,2 тыс. жителей Китая старше 60 лет. Все участники в целом были здоровы и не страдали когнитивными расстройствами. Из них более 1,5 тыс. регулярно спали днем, а 680 — нет.