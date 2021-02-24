Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В США отключились системы оплаты Федерального резерва
Мир
Зеленский подписал указ о годовых программах партнерства Украины и НАТО
Мир
Генсек ООН призвал все страны защищать и продвигать права человека
Спорт
«Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг» и прошел в 1/8 финала Лиги Европы
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном снегопаде и гололеде
Общество
Российские выпускники смогут запросить электронную копию аттестата в школе
Политика
В Госдуму внесли поправки об ответственности за оскорбление ветеранов
Интернет
YouTube разработал режим родительского контроля для подростков
Мир
Венесуэла объявила посла Евросоюза персоной нон грата

В США отключились системы оплаты Федерального резерва

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Платежные системы Федеральной резервной системы США, используемые для расчетов по сделкам между американскими финансовыми учреждениями, отключили в результате «операционной ошибки». Об этом сообщила газета The Daily Mail в среду, 24 февраля.

В заявлении ФРС говорится, что оперативная ошибка привела к нарушению обслуживания в нескольких направлениях бизнеса. По данным Reuters, сейчас ведомство восстанавливает услуги и общается со всеми клиентами финансовых услуг о состоянии операций.

ФРС впервые сообщила о возможных проблемах с услугами в 12:43 по местному времени (20:43 мск). Ежедневно через систему поступают платежи на общую сумму около $3 трлн.

В октябре 2020 года сообщалось, что в России в работе некоторых сервисов Альфа-банка произошел сбой. Почти половина онлайн-клиентов (48%) жаловалась на проблемы со входом в систему. Кроме того, сбой произошел также и в работе онлайн-сервисов ВТБ. Как отмечают пользователи, 95% из них столкнулись с невозможностью войти в систему. Многие пользователи также отмечали невозможность совершить операции по счетам.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021