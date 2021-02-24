В США отключились системы оплаты Федерального резерва

Платежные системы Федеральной резервной системы США, используемые для расчетов по сделкам между американскими финансовыми учреждениями, отключили в результате «операционной ошибки». Об этом сообщила газета The Daily Mail в среду, 24 февраля.

В заявлении ФРС говорится, что оперативная ошибка привела к нарушению обслуживания в нескольких направлениях бизнеса. По данным Reuters, сейчас ведомство восстанавливает услуги и общается со всеми клиентами финансовых услуг о состоянии операций.

ФРС впервые сообщила о возможных проблемах с услугами в 12:43 по местному времени (20:43 мск). Ежедневно через систему поступают платежи на общую сумму около $3 трлн.

В октябре 2020 года сообщалось, что в России в работе некоторых сервисов Альфа-банка произошел сбой. Почти половина онлайн-клиентов (48%) жаловалась на проблемы со входом в систему. Кроме того, сбой произошел также и в работе онлайн-сервисов ВТБ. Как отмечают пользователи, 95% из них столкнулись с невозможностью войти в систему. Многие пользователи также отмечали невозможность совершить операции по счетам.