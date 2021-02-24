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Проект по поддержке малоимущих семей запустили в Липецке

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Проект «Обучающая экспедиция» стартовал в Липецке. Задача – повышение благосостояния малоимущих семей. Губернатор области Игорь Артамонов пообщался с участникам в режиме видеоконференции.

«Нам нужно вместе протестировать задачу, улучшить эффективность тех проектов, которые мы уже запустили и которые собираемся выполнять. Мы уже работали с этой программой год, и у нас наработан определённый опыт. Мы финансировали программу по нескольким направлениям: жизненная ситуация, переобучение и предпринимательская активность», – сказал глава Липецкой области Игорь Артамонов.

Участники проекта уже погрузились в суть задачи, выбрали капитанов команды, собрали необходимые данные и провели первые лекции по методологии «Сервис-дизайн», передает Lipetskmedia. Это программа обучения по созданию проектов на основе анализа ожиданий пользователей. С помощью глубинных интервью с жителями региона участники сессии смогут смоделировать прототип решения конкретной проблемы.

В ближайшее время в регион приедет команда лидеров, которые будут на месте проходить стажировку и находить решения конкретных задач. Запуск пилотов проекта «Обучающая экспедиция» запланирован еще в трех регионах страны: Курская область, Камчатский край и Курганская область.

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