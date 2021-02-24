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Боевики обстреляли пункт пропуска в Идлибе

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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в среду, 24 февраля, совершили минометный обстрел и нанесли удар с самодельного беспилотного летательного аппарата по пункту пропуска Серакаб в Идлибе. Об этом сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.

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Контр-адмирал добавил, что пункты пропуска Серакаб, Мизназ и Абу Азейдин для выхода жителей из Идлиба открылись в минувший понедельник.

По его словам, российское командование приняло решение эвакуировать личный состав администрации пункта пропуска.

Сытник подчеркнул, что ЦПВС призывает командование турецких войск, контролирующих территории на северо-западе Сирии, обеспечить безопасность гражданских лиц, желающих воспользоваться пунктами пропуска.

Накануне замруководителя российского ЦПВС сообщил, что боевики в Сирии блокируют работу пунктов пропуска Серакиб, Мизназ и Абу-Азейдин для беспрепятственного перемещения населения через границы Идлибской зоны деэскалации и территории, подконтрольные вооруженным силам Турции.

По его словам, боевики радикальных вооруженных формирований запрещают местным жителям выезжать на подконтрольную сирийским властям территорию под угрозой применения оружия или ареста.

Ранее, 22 февраля, представитель российского ЦПВС Сергей Шкерин рассказал, что три пункта пропуска открылись в городах Абу-Азейдин, Серакиб и Мизназ. Их охраняют российские военные.

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