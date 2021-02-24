Водителю в Башкирии вынесли приговор за смертельный наезд на подростка

В Стерлитамаке (Башкирия) суд вынес приговор 63-летнему мужчине, который в пьяном состоянии за рулем легковушки наехал на двух девочек-подростков. Одна из них погибла, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в июне 2020 года на Белорецком тракте водитель «Лады Калина» в состоянии опьянения наехал на двух девушек 13 и 15 лет, когда они шли по тротуару.

Старшая из них скончалась в машине «скорой», спасти ее не удалось. Вторая пострадавшая получила инвалидность, пишет «МедиаКорСеть».

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также он должен заплатит 1,8 млн рублей стороне потерпевших.

Ранее 24 февраля на автодороге в Красноярске столкнулись три автомобиля. Один мужчина получил смертельные травмы.