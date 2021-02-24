МОК утвердил Брисбен главным кандидатом для проведения Олимпиады 2032

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) утвердил австралийский город Брисбен в качестве главного кандидата на проведение Олимпийских игр 2032 года. Об этом в среду, 24 февраля, сообщается на сайте МОК.

Брисбен является административным центром штата Квинсленд.

Помимо Брисбена, желание принять в 2032 году летнюю Олимпиаду ранее выражали Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, китайские города Чэнду и Чунцин.

5 февраля Олимпийский комитет России (ОКР) получил официальное приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) принять участие в XXIV зимних Олимпийских играх, которые состоятся в китайском Пекине в 2022 году.

Зимние Олимпийские игры пройдут 4–20 февраля 2022 года в Пекине. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года.