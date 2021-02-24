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The National Interest назвал завершение СП-2 очередной победой Путина

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Американское издание The National Interest назвало завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) еще одной победой президента России Владимира Путина.

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Авторы материала полагают, что, достроив газопровод, Россия сможет оказывать влияние на большую часть Европы.

«Россия уже контролирует около 40% европейского газового рынка, и эта доля будет только увеличиваться <…> Когда и если «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» будут достроены, почти 70% российского экспорта углеводородов будет приходиться на рынок Европы», – отметили в издании.

Как уточнили авторы материала, в Германии есть противники строительства газопровода и они «понимают какой политический ущерб» может нанести «Северный поток-2» отношениям США и Евросоюза. Кроме того, по мнению издания, газопровод СП-2 — непреодолимая преграда для энергетического многообразия и безопасности ЕС.

В этот же день немецкий политический аналитик, научный директор Германо-Российского форума Александр Рар заявил, что администрация президента США Джо Байдена смирилась с тем, что строительство трубопровода «Северный поток – 2» будет завершено. По его словам, на данный момент Вашингтон готовится создать проблемы с заполнением газопровода.

Ранее, 19 февраля, агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, которые заняты в работе над «Северным потоком – 2», в санкционные списки. Уточнялось, что санкции, которые Вашингтон планирует ввести против проекта, коснутся только небольшого числа компаний, тесно связанных с Россией. Отмечалось, что подобное решение может быть принято из-за желания США замедлить процессы строительства, не разругавшись при этом с Евросоюзом.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, предлагающие Европе свой газ, Польша, Украина и прибалтийские страны.

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