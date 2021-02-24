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МЧС предупредило москвичей о сильном снегопаде и гололеде

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Ночью и утром 25 февраля в Москве ожидается сильный ветер, снегопад и гололед. Об этом 24 февраля говорится в экстренном предупреждении о неблагоприятных погодных условиях на сайте ГУ МЧС России по Москве.

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Отмечается, что в период с 5 до 10 утра будет ветер до 13 м/с, а на дорогах сильная гололедица.

В связи с этим МЧС просит воздержаться от поездок на личном транспорте, а за рулем автомобиля быть внимательнее и увеличить дистанцию от других транспортных средств. Также водителей просят избегать обгонов и частых перестроений.

Ведомство советует не оставлять детей без присмотра.

«Находясь на улице во время метели, при сильных порывах ветра, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции», — рекомендует МЧС.

Ранее в этот же день Гидрометцентр России сообщил, что серьезное потепление принесет в Московский регион циклон, который движется по акваториям северных морей.

В четверг, 25 февраля, синоптики прогнозируют ночью снег, местами сильный; на западе области утром мокрый снег, температуру воздуха в Москве –12...–10 градусов с повышением к утру до –1 градуса, по области –15...–10 градусов с повышением к утру местами до +1 градуса, то уже в пятницу, 26 февраля, температура воздуха днем в Москве составит +4...+6 градусов, по области +2...+7 градусов. Ветер юго-западный и западный, 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

В субботу ожидается ночью в Москве –1...+3 градуса, по области 0...+3 градуса, днем в Москве будет –1...+3 градуса, по области 0...+3 градуса. Ветер юго-западный и западный, 5–10 м/с, ночью с порывами до 15 м/с. Гололедица. В воскресенье характер погоды не изменится.

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