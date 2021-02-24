Участок от Нижегородского кремля до Кожевенного переулка отремонтируют к лету

К лету 2021 года в Нижнем Новгороде намерены завершить ремонт Ивановского съезда на участке от стен кремля до Кожевенного переулка. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Конкурс по поиску подрядной организации уже открыт. По словам губернатора Глеба Никитина, ремонт съезда запланирован в рамках подготовки к празднованию 800-летию Нижнего Новгорода, пишет ИА «НьюсНН».

Как отметил Никитин, Ивановский съезд связан со многими значительными событиями в истории города и страны. Поэтому важно, чтобы «эта территории соответствовала своему историческому значению», заявили губернатор.

Глава региона также подчеркнул, что развитие и благоустройство кремля является одним из главных проектов в преддверии 800-летнию приволжской столицы. Перед властями стоит задача сделать город максимально комфортным как для местных жителей, так и для туристов.

Ранее сообщалось, что в честь 800-летнего юбилея в Нижнем Новгороде планируют организовать и провести более 140 мероприятий. Если ситуация с коронавирусом стабилизируется, то посетить торжества смогут свыше 2 млн человек. Пик мероприятий запланирован на июль-август.