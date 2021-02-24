Вертолеты санавиации перевезли 211 пациентов в Тверской области в 2020 году

В Тверской области в прошлом году с помощью вертолетов санитарной авиации перевезли 211 пациентов, в том числе 23 ребенка. Об этом сообщает региональное правительство.

Транспортировка при помощи вертолетов требовалась людям, проживающих в отдаленных уголках региона. Их перевозили в крупные медучреждения. При этом 11 пациентам понадобилась помощь в связи с тяжелой формой пневмонии из-за COVID-19, уточняют «Тверские ведомости».

Во вторник, 23 февраля, помощь оказали жительнице Вышневолоцкого района. Из центральной районной больницы ее доставили в областную клиническую больницу в Твери.

Отмечается, что работа по созданию новых вертолетных площадок в районах и округах Тверской области продолжится.