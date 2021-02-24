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Вирусолог оценил прогноз ВОЗ о сроках завершения пандемии COVID-19

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Прогноз специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об окончании пандемии коронавируса в начале 2022 года можно считать точным. Об этом 24 февраля заявил российский вирусолог, генетик, руководитель Лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков.

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Специалист считает, что к 2022 году будут отмечаться только эпизодические вспышки коронавируса. Однако эксперт указал на проблему того, что во многих странах, где введен жесткий карантин, COVID-19 переболела лишь небольшая часть населения.

«Какие-то формы всё равно будут, а значит, потенциальная угроза этим странам, которые сейчас на карантине, остается. Либо они вакцинируются тотально, либо переболеют после того, как ВОЗ объявит победу над пандемией», — заявил вирусолог в эфире радио «Комсомольская правда».

Днем ранее глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге дал прогноз об окончании пандемии коронавирусной инфекции к началу 2022 года.

Как отметил Клюге, коронавирус не исчезнет совсем из человеческой популяции, но к названному им сроку отпадет потребность в ограничениях. Однако он подчеркнул, что это только прогноз, так как пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.

16 февраля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что сроки окончания пандемии коронавируса будут зависеть от нескольких критериев. В частности, число заболевших одновременно во всех регионах мира должно упасть ниже эпидемиологического порога.

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