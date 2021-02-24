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В Госдуму внесли поправки об ответственности за оскорбление ветеранов
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В Госдуму внесли поправки об ответственности за оскорбление ветеранов

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Депутаты всех фракций Госдумы внесли в профильный комитет по госстроительству и законодательству поправки об ответственности за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, сообщила 24 февраля один из авторов поправок, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

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«Ответственность, которая предлагается поправками, уже существует за реабилитацию нацизма и предполагает лишение свободы до пяти лет и устанавливает штраф до 5 млн рублей. При этом есть общее правило, что минимальный порог ответственности — от двух месяцев и, соответственно, от 5 тыс. рублей», — цитирует ее ТАСС.

Яровая подчеркнула, что изменения в законодательстве призваны не допустить противоправных действий, «направленных на отрицание того, что наши предки в Великой Отечественной войне совершили подвиг, который независимо от течения времени не теряет своей ценности для всех граждан России и для всего мира».

Поправки вносятся ко второму чтению в закон о квалифицированной ответственности за реабилитацию нацизма и защите исторической памяти, документ Госдума единогласно приняла в первом чтении 10 февраля.

Авторами поправок также выступили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информполитике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

Ранее в феврале Яровая уже отмечала, что к реабилитации нацизма предлагается отнести публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах. Также депутаты допускали, что наказание за клевету на ветеранов нужно ужесточить.

По словам Александра Хинштейна, дело блогера Алексея Навального, которого 20 февраля признали виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — не единственное.

Бабушкинский суд Москвы на заседании 20 февраля признал Навального виновным в клевете в адрес Артеменко, а действия блогера в отношении ветерана — целенаправленными. Суд учел, что смягчающим обстоятельством является наличие малолетнего ребенка у подсудимого. В результате Навальному назначили лишение свободы на 3,5 года в колонии общего режима и штраф в размере 850 тыс. рублей.

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