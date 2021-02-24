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Пасынок Писаренко рассказал о последних днях жизни актера

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Пасынок артиста Дмитрия Писаренко Антон Бережной рассказал, что у скончавшегося актера были большие планы на жизнь. Об этом он заявил в среду, 24 февраля, в интервью 5-tv.ru.

По словам Бережного, Писаренко вместе с супругой Ларисой Бережной собирались купить дом с участком. Кроме того, пасынок добавил, что актер не страдал хроническими заболеваниям, регулярно обследовался и не жаловался на здоровье. Бережной подчеркнул, что всегда навещал отчима, когда бывал в Москве и ежедневно был с ним на связи.

«В конце недели я должен был вернуться домой. За сутки до этого он перестал выходить на связь. Дмитрий страдал бессонницей, мог уснуть, но телефон всегда работал. Как только появилась возможность, я сразу взял билет, приехал к нему, открыть двери мы не смогли, выломали их и, к сожалению, подтвердились наши самые страшные опасения», — рассказал он.

Пасынок отметил, что Писаренко был добрым и неконфликтным человеком, а друзья относились к нему с уважением. В этом году актеру планировали создать личный сайт, а на текущий момент Бережной намерен реализовать эту идею в виде фан-портала памяти Дмитрия Писаренко.

«Тем более тут нашлись записи его: до пенсии он работал на радио — записывал постановки, сказки. Нашлось очень много записей, которые мы, думаю, сможем оцифровать <…> Соберем материалы, чтобы люди могли бесплатно получать его творчество. Ну, и чтобы это действительно было место, где была бы собрана и доступна вся информация о нем, где люди, которые помнят его творчество, смогут коммуницировать», — заключил Бережной.

До этого Лариса Бережная назвала причину смерти Писаренко. По ее словам, актер скончался от проблем с сердцем. Ранее в этот же день актера нашли мертвым в московской квартире.

Писаренко родился 16 мая 1959 года в Москве. В 1974–1976 годах он играл в спектаклях Московского театра имени Ленинского комсомола. В 1980-м окончил курс В.И. Коршунова в Высшем театральном училище им. М.С. Щепкина. Служил актером в Малом театре, Московском Новом драматическом театре и в «Школе современной пьесы».

Также Писаренко снимался в кино. Зрителю он стал известен по сериалам «Берег его жизни» и «Михайло Ломоносов» и фильмам «Царь Иван Грозный», «Ревизор», «Лермонтов», «Золото», «Прозрение».

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