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Украина планирует к 2025 году восстановить контроль над границей с Россией в Донбассе

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Правительство Украины представило скорректированную стратегию по восстановлению контроля над границами до 2025 года. Об этом сообщил в среду, 24 февраля, украинский портал DS News.

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Как отметили на портале, стратегия интегрированного управления границами включает в себя пункт о восстановлении контроля над участками границы с Россией в пределах неподконтрольных в данный момент районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Кроме того, согласно решению украинских властей, модернизация системы охраны границы вне пунктов пропуска через госграницу является одной из задач стратегии.

Впервые стратегия была разработана в июле 2019 года. Документ принят во исполнение обязательств Украины по выполнению соглашения об ассоциации с Европейским союзом, уточнили на портале.

В этот же день лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал условие для установления мира в Донбассе. По его мнению, для урегулирования конфликта необходима политическая воля президента Украины. Также он отметил, что ключ к миру на юго-востоке Украины лежит в реализации Минских соглашений.

Накануне первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил о риске Киева потерять самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, если он не начнет исполнять Минские соглашения.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с Донецкой и Луганской народными республиками.

Урегулирование ситуации обсуждается в рамках трехсторонней контактной группы — уполномоченных представителей Украины, ОБСЕ и России — и нормандского формата при посредничестве Москвы, Парижа и Берлина.

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