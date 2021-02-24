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Почти 15 школ в Астрахани перевели на дистанционку из-за морозов

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В Астрахани из-за морозной погоды 14 образовательных учреждений перешли на дистанционное обучение. По информации городской администрации, в целом образовательный процесс не остановлен, дети продолжают учиться.

В формате дистанционного обучения сейчас работают следующие учреждения: СОШ № 4, 9, 13, 20, 23, 24, 35, 37, 52, 61, ООШ № 1 и 6, начальная школа – детский сад № 106, школа-интернат № 2. Причём в этих школах только 41% учащихся переведены на онлайн-обучение – в основном, ученики начальных классов, передает «Астрахань 24».

Как стало известно 18 февраля, школа полностью закрылась в Озинском районе Саратовской области из-за коронавируса. На дистанционном обучении находятся 50 классов в 42 школах. На самоизоляцию перешли почти 1,2 тыс. детей и 31 педагог. В связи с ОРВИ карантин действовал в школе в Краснопартизанском районе. Отдельные классы закрыты в девяти школах.

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