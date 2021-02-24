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Кандидат на пост главы ЦРУ назвал ошибкой недооценку России

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Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс назвал Россию ослабевающей державой, однако призвал помнить, что будет ошибкой недооценивать ее под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом Бернс сообщил в среду, 24 февраля, на слушаниях в комитете сената по разведке США, где рассматривают его кандидатуру. Трансляцию вел телеканал CBS News в YouTube.

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«Что я усвоил, так это то, что всегда будет ошибкой недооценивать путинскую Россию. Хотя во многом Россия — это ослабевающая держава, она как минимум может быть деструктивной под руководством Путина как укрепляющиеся державы, такие как Китай», — сказал кандидат на пост главы ЦРУ.

Он отметил, что США должны оценивать потенциальные угрозы со стороны России. По словам Бернса, в этом вопросе важны твердость и последовательность, а также расширение влияния США на союзников и партнеров страны.

«Мы иногда можем больше повлиять на расчеты Путина, когда он видит, что ответ приходит не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны наших европейских союзников. Усиленная работа по расширению круга стран, которые дадут отпор, окупается», — заявил он.

Кроме того, на слушаниях кандидат на пост главы ЦРУ назвал Китай главным геополитическим соперником США.

В начале февраля пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден внес на рассмотрение сената кандидатуру бывшего посла Соединенных Штатов в Москве Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ.

Бернс был послом США в России в 2005–2008 годах. После этого до 2011 года занимал должность заместителя госсекретаря США. С февраля 2015-го он возглавляет Фонд Карнеги за международный мир. О выдвижении Бернса на пост главы ЦРУ Байден объявил 11 января.

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