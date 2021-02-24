Кандидат на пост главы ЦРУ назвал ошибкой недооценку России

Кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс назвал Россию ослабевающей державой, однако призвал помнить, что будет ошибкой недооценивать ее под руководством президента РФ Владимира Путина. Об этом Бернс сообщил в среду, 24 февраля, на слушаниях в комитете сената по разведке США, где рассматривают его кандидатуру. Трансляцию вел телеканал CBS News в YouTube.

«Что я усвоил, так это то, что всегда будет ошибкой недооценивать путинскую Россию. Хотя во многом Россия — это ослабевающая держава, она как минимум может быть деструктивной под руководством Путина как укрепляющиеся державы, такие как Китай», — сказал кандидат на пост главы ЦРУ.

Он отметил, что США должны оценивать потенциальные угрозы со стороны России. По словам Бернса, в этом вопросе важны твердость и последовательность, а также расширение влияния США на союзников и партнеров страны.

«Мы иногда можем больше повлиять на расчеты Путина, когда он видит, что ответ приходит не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны наших европейских союзников. Усиленная работа по расширению круга стран, которые дадут отпор, окупается», — заявил он.

Кроме того, на слушаниях кандидат на пост главы ЦРУ назвал Китай главным геополитическим соперником США.

В начале февраля пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден внес на рассмотрение сената кандидатуру бывшего посла Соединенных Штатов в Москве Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ.

Бернс был послом США в России в 2005–2008 годах. После этого до 2011 года занимал должность заместителя госсекретаря США. С февраля 2015-го он возглавляет Фонд Карнеги за международный мир. О выдвижении Бернса на пост главы ЦРУ Байден объявил 11 января.