Эксперт оценил шансы российских легкоатлетов поучаствовать в ОИ-2020

Российские легкоатлеты пропустят чемпионат Европы, который состоится в польском Торуне с 5 по 7 марта, однако еще имеют шанс выступить на Олимпийских играх в Токио, прокомментировал «Известиям» перспективы российских спортсменов президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов

Возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам может быть рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) не ранее 17–18 марта — из-за этого им придется пропустить чемпионат Европы.

В августе 2020 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила беспрецедентный штраф в размере $6,31 млн в пользу World Athletics. Эти выплаты, даже несмотря на их небольшую задержку со стороны РФ, могли гарантировать российским спортсменам возможность получить нейтральный статус.

Между тем в ожидании ответа от World Athletics ВФЛА посоветовали российским атлетам готовиться к летним Играм.

«Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики, и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях, — говорится в сообщении федерации.

По словам президента Федерации легкой атлетики Москвы Олега Курбатова, шансы россиян на участие в ОИ-2020 будут зависеть от того, утвердит ли World Athletics программу ВФЛА о выходе из кризиса. Сейчас стороны согласовывают ее.

Сага с отстранением ВФЛА началась в 2015 году из-за допинговых обвинений. Олимпийские игры в Рио-2016 наши спортсмены пропустили.

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