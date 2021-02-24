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Эксперт оценил шансы российских легкоатлетов поучаствовать в ОИ-2020

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Российские легкоатлеты пропустят чемпионат Европы, который состоится в польском Торуне с 5 по 7 марта, однако еще имеют шанс выступить на Олимпийских играх в Токио, прокомментировал «Известиям» перспективы российских спортсменов президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов

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Возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам может быть рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) не ранее 17–18 марта — из-за этого им придется пропустить чемпионат Европы.

В августе 2020 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила беспрецедентный штраф в размере $6,31 млн в пользу World Athletics. Эти выплаты, даже несмотря на их небольшую задержку со стороны РФ, могли гарантировать российским спортсменам возможность получить нейтральный статус.

Между тем в ожидании ответа от World Athletics ВФЛА посоветовали российским атлетам готовиться к летним Играм.

«Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики, и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях, — говорится в сообщении федерации.

По словам президента Федерации легкой атлетики Москвы Олега Курбатова, шансы россиян на участие в ОИ-2020 будут зависеть от того, утвердит ли World Athletics программу ВФЛА о выходе из кризиса. Сейчас стороны согласовывают ее.

Сага с отстранением ВФЛА началась в 2015 году из-за допинговых обвинений. Олимпийские игры в Рио-2016 наши спортсмены пропустили.

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