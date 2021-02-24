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YouTube разработал режим родительского контроля для подростков

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Видеохостинг YouTube разработал новый режим родительского контроля для подростков, позволяющий родителям ограничивать доступ детей к различным роликам и функциям. Об этом сообщается в блоге Google (владеет видеохостингом) 24 февраля.

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«Теперь ребенок сможет пользоваться нашим сервисом через контролируемый аккаунт Google, а родители — выбирать, какие функции и ролики будут ему доступны. Оно разрабатывалось в течение прошлого года совместно с родителями и экспертами по компьютерной грамотности, воспитанию детей и обеспечению их безопасности», — говорится в сообщении.

В ближайшие месяцы начнется бета-тестирование нового режима, отметили в компании.

В частности, родителям предлагается три типа контента: базовый — для тех, кто «перерос» «YouTube детям», расширенный и «почти весь YouTube». В дополнение родители смогут управлять историей просмотра и поиска в аккаунте ребенка, а также задавать параметры через приложение Family Link от Google — в нем можно устанавливать ограничение на время просмотра.

Интерфейс и возможности YouTube в контролируемом аккаунте почти не будут отличаться от привычных пользователю, но некоторые функции будут заблокированы. В частности, в режиме родительского контроля не будет демонстрироваться персонализированная реклама и объявления ряда категорий.

«Мы планируем постепенно добавить и эти возможности, ведь самовыражение и общение очень важны для детей. При этом родители смогут настроить функции согласно возрасту ребенка», — отметили в компании.

Ранее, в декабре 2020 года, в Госдуме оценили идею запрета мата на видеохостингах.

По словам первого заместителя председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского, контент с нецензурной лексикой на интернет-площадках должен иметь возрастной ценз, однако запрет ненормативной лексики на видеохостингах может спровоцировать повышенный интерес к такому контенту.

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