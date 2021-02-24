Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
YouTube разработал режим родительского контроля для подростков
Мир
Венесуэла объявила посла Евросоюза персоной нон грата
Общество
ЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать россиян о рисках мошенничества
Интернет
РКН потребовал от Twitter объяснить блокировку «российских» аккаунтов
Экономика
Аналитики спрогнозировали падение цены биткоина
Мир
Власти Украины собрались взять под контроль границу с Россией в Донбассе
Мир
Эксперт заявил о готовности США к завершению строительства СП-2
Мир
Медведчук назвал правовым беспределом закрытие оппозиционных каналов на Украине
Наука
Рогозин анонсировал международный экипаж «Союза МС-18»

Саратовские ученые придумали способ лечения травм мозга у новорожденных

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые из «Лаборатории сна» Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) разработали устройство, которое может ускорить восстановление мозга младенцев после родовых травм. Специалисты уже перешли к фазе клинических испытаний и планируют в текущем году начать использовать изобретение на практике.

«Мозг — не тарелка нейронного спагетти»
Директор Института перспективных исследований мозга Константин Анохин — о внутреннем «я» человека и подходах к нему через память, интеллект и сознание

Устройство представляет собой специальную шапку, оборудованную электродами электроэнцефалограммы и световодами. Устройство стимулирует лимфатические сосуды, отвечающие за очищение тканей мозга от токсинов и продуктов обмена веществ.

Электроды регистрируют фазы медленного сна (как правило, наступает сразу после засыпания), во время которых лимфатические сосуды наиболее активны. Затем запускается световая и магнитная стимуляция тех самых сосудов-очистителей.

«Шапочка — это условное понятие. Технология заключается в том, что надеваются электроды на голову для регистрации ЭЭГ. Вместе с ними идут волокна для света. Мы сейчас работаем над моделью с Wi-Fi, где совсем не будет проводов. Программное обеспечение может быть загружено в смартфон», — отметила доктор биологических наук, заведующая кафедрой физиологии человека и животных СГУ Оксана Семячкина-Глушковская

Также специалисты не исключают, что их технологию можно применить при лечении болезни Альцгеймера, если стимулировать лимфатические сосуды для выведения накопленного токсичного белка, который и является одной из основных причин недуга.

При этом специалисты не отрицают, что подобная терапия даст временный эффект, но вряд ли полностью решит проблему.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 25 февраля.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021