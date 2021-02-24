Саратовские ученые придумали способ лечения травм мозга у новорожденных

Российские ученые из «Лаборатории сна» Саратовского национального исследовательского государственного университета (СГУ) разработали устройство, которое может ускорить восстановление мозга младенцев после родовых травм. Специалисты уже перешли к фазе клинических испытаний и планируют в текущем году начать использовать изобретение на практике.

Устройство представляет собой специальную шапку, оборудованную электродами электроэнцефалограммы и световодами. Устройство стимулирует лимфатические сосуды, отвечающие за очищение тканей мозга от токсинов и продуктов обмена веществ.

Электроды регистрируют фазы медленного сна (как правило, наступает сразу после засыпания), во время которых лимфатические сосуды наиболее активны. Затем запускается световая и магнитная стимуляция тех самых сосудов-очистителей.

«Шапочка — это условное понятие. Технология заключается в том, что надеваются электроды на голову для регистрации ЭЭГ. Вместе с ними идут волокна для света. Мы сейчас работаем над моделью с Wi-Fi, где совсем не будет проводов. Программное обеспечение может быть загружено в смартфон», — отметила доктор биологических наук, заведующая кафедрой физиологии человека и животных СГУ Оксана Семячкина-Глушковская

Также специалисты не исключают, что их технологию можно применить при лечении болезни Альцгеймера, если стимулировать лимфатические сосуды для выведения накопленного токсичного белка, который и является одной из основных причин недуга.

При этом специалисты не отрицают, что подобная терапия даст временный эффект, но вряд ли полностью решит проблему.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 25 февраля.