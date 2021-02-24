Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
YouTube разработал режим родительского контроля для подростков
Мир
Венесуэла объявила посла Евросоюза персоной нон грата
Общество
ЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать россиян о рисках мошенничества
Интернет
РКН потребовал от Twitter объяснить блокировку «российских» аккаунтов
Экономика
Аналитики спрогнозировали падение цены биткоина
Мир
Власти Украины собрались взять под контроль границу с Россией в Донбассе
Мир
Эксперт заявил о готовности США к завершению строительства СП-2
Мир
Медведчук назвал правовым беспределом закрытие оппозиционных каналов на Украине
Наука
Рогозин анонсировал международный экипаж «Союза МС-18»

ЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать россиян о рисках мошенничества

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральный банк России рекомендовал кредитным организациям активнее предупреждать россиян о рисках мошенничества. Информация опубликована в среду, 24 февраля, на сайте регулятора.

Сберегательный ход: пенсионерам могут дать возможность отключать переводы по картам
Это позволит в несколько раз снизить количество мошеннических операций, считают в ОНФ

«Люди стали более грамотными в вопросах противодействия телефонным и интернет-мошенникам, но и злоумышленники действуют активнее. Это значит, что граждан надо постоянно предупреждать о возможных рисках, чтобы такая информация дошла до каждого клиента банка», — рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

В ЦБ РФ уточнили, что клиенты банков должны понимать опасность передачи посторонним лицам персональных данных и информации о банковской карте, а также паролей из SMS и секретных слов, передает «Газета.ру».

«Кредитным организациям следует использовать все имеющиеся в их арсенале ресурсы, чтобы охватить максимальное количество клиентов и уделить особое внимание доступности информации для людей с ограниченными возможностями», — следует из рекомендаций.

Кроме того, банкам следует информировать своих клиентов о рисках мошенничества с помощью мобильных приложений, банкоматов, SMS-рассылок и при звонках в call-центр. Специалистам банка следует не реже двух раз в год анализировать эффективность работы по предупреждению и отслеживать? как это отображается на количестве переводов без согласия клиентов, говорится в рекомендациях ЦБ.

«Пока мы не видим, чтобы кредитные организации прилагали для этого все возможные усилия. Мы рассчитываем, что, если они эффективно подключатся к разъяснительной работе, деньги многих банковских клиентов можно будет уберечь», — отметил Уваров.

В середине февраля Центробанк РФ назвал причину частой смены мошеннических схем злоумышленниками. По данным регулятора, россияне стали более финансово грамотными и мошенникам тяжелее найти доверчивых людей для обмана.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021