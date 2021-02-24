ЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать россиян о рисках мошенничества

Центральный банк России рекомендовал кредитным организациям активнее предупреждать россиян о рисках мошенничества. Информация опубликована в среду, 24 февраля, на сайте регулятора.

«Люди стали более грамотными в вопросах противодействия телефонным и интернет-мошенникам, но и злоумышленники действуют активнее. Это значит, что граждан надо постоянно предупреждать о возможных рисках, чтобы такая информация дошла до каждого клиента банка», — рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

В ЦБ РФ уточнили, что клиенты банков должны понимать опасность передачи посторонним лицам персональных данных и информации о банковской карте, а также паролей из SMS и секретных слов, передает «Газета.ру».

«Кредитным организациям следует использовать все имеющиеся в их арсенале ресурсы, чтобы охватить максимальное количество клиентов и уделить особое внимание доступности информации для людей с ограниченными возможностями», — следует из рекомендаций.

Кроме того, банкам следует информировать своих клиентов о рисках мошенничества с помощью мобильных приложений, банкоматов, SMS-рассылок и при звонках в call-центр. Специалистам банка следует не реже двух раз в год анализировать эффективность работы по предупреждению и отслеживать? как это отображается на количестве переводов без согласия клиентов, говорится в рекомендациях ЦБ.

«Пока мы не видим, чтобы кредитные организации прилагали для этого все возможные усилия. Мы рассчитываем, что, если они эффективно подключатся к разъяснительной работе, деньги многих банковских клиентов можно будет уберечь», — отметил Уваров.

В середине февраля Центробанк РФ назвал причину частой смены мошеннических схем злоумышленниками. По данным регулятора, россияне стали более финансово грамотными и мошенникам тяжелее найти доверчивых людей для обмана.