Истощенное тело писательницы обнаружили в квартире в Москве

Тело писательницы Аделины Шелдон обнаружили в Москве. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что 20-летнюю девушку обнаружили мертвой в квартире. По предварительной информации, она не принимала пищу в течение последних нескольких дней. Мотив голодовки неизвестен.

Аделина Шелдон является автором книги «Венценосные» о французской королевской семье. По сведениям журналистов, она увлекалась конным спортом, теннисом и танцами. Кроме того, девушка заявляла, что не любит ограничений и придерживается «приближенного к историческим нормам» здорового питания.

Ранее в этот же день стало известно, что сценарист и киновед, ведущий телепередачи «Кинопанорама» Даль Орлов умер на 87-м году жизни.