Телеканал «78» подал в суд на заксобрание Санкт-Петербурга

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял к производству заявление от учредителя телеканала «78» ООО «ТВ КУПОЛ». Ответчиком выступает законодательное собрание города.

СМИ намерено обжаловать отказ в аккредитации журналистов. По данным истца, они обращались к ответчику с середины января по февраль с соответствующей заявкой. Но ему отказали в устной форме по причине слишком большого количества заявок.

Истец считает данный отказ является незаконным и необоснованным и просит суд это признать, а также обязать ответчика устранить нарушения.