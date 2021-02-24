Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Саратовской области

МЧС предупредило жителей Саратовской области об аномальных холодах. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

По данным ведомства, среднесуточная температура будет отклоняться от нормы на 9 и более градусов. В северной половине региона ожидается мороз до –35 градусов. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

Местами в Саратовской области похолодает до –25...–30 градусов. При прояснении температура будет достигать–34 градусов.

В отдельных районах синоптики прогнозируют сильный снег и метель. Юго-западный ветер усилится до 15–18 м/с.

В ночь на 26 февраля специалисты прогнозируют оттепель. В ночь с пятницы на субботу ожидается температура –1...–5 градусов, в отдельных районах — до +3 градусов.