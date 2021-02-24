Место для полигона по утилизации свиней с АЧС определили в Коми
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Коми назвало местоположение полигона по утилизации туш животных, павших от африканской чумы свиней (АЧС). На территорию уже завезена необходимая техника.
Полигон расположится вблизи поселка Верхняя Максаковка, об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка республики Кирилл Балуев. На месте полигона вырыта траншея глубиной 3 м. Власти Коми консультировались у регионов России, которые уже сталкивались с вспышками АЧС. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».
На текущий момент утилизации подлежат 842 животных. Кроме того, после 25 февраля начнется изъятие свиней в УФСИН, колонии Сыктывкара лишался около 400 голов свиней.
Режим чрезвычайной ситуации ввели в трех районах Коми. Изъятие животных началось 21 февраля. Позже в Россельхознадзоре разъяснили, что вспышка заболевания произошла из-за нарушений деятельности фермерского хозяйства в поселке городского типа Краснозатонском.